***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 16:53
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Garanti Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904461
BIST
17:011.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:017,3446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
17:018,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:01439,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler17:01
|MAALT
|254,20
|42.126.928
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.583.773
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.926.891
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|INTEM
|59,15
|12.147.468
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.705.367.205
|% 0,31
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|KOZAL
|120,70
|1.188.426.498
|% -0,58
|
|DOHOL
|3,96
|847.237.941
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.446.786
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.781.499
|% -1,29
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|IHLGM
|1,53
|371.611.986
|% -2,55
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3446
|% -0,81
|
|Euro
|8,9300
|8,9359
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -0,37
|
|Frank
|8,2502
|8,2999
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,16
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,72
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14ANELE
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 222, 541 adet işlem
-
17:13VESBE
Yüzde 4.39 oranında artışla 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 026 adet işlem
-
17:11KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 428, 611 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.25 ) 1, 641
-
17:10SANKO
Yüzde 6.92 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 194 adet işlem