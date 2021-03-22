***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 16:44
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurulu 19/03/2021 tarihinde yapılmıştır.
Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919755
BIST
17:581.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,80%
|| -149,88
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
17:587,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 10,40%
|| 0,7500
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
17:589,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 11,41%
|| 0,9803
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
17:58441,56
En Yüksek
|Değişim
|: 9,07%
|| 36,73
|Açılış
|: 441,56
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler17:58
|TRILC
|31,32
|106.753.637
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.241.304
|% 9,95
|
|TACTR
|25,50
|315.799
|% 2,82
|
|BJKAS
|6,04
|832.810.097
|% 2,55
|
|DOCO
|616,20
|119.812.445
|% 0,69
|
|MAALT
|221,40
|15.054.190
|% -10,00
|
|ULAS
|5,22
|2.838.579
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|54.514.790
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|9.684.120
|% -10,00
|
|BLCYT
|11,34
|72.595.876
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.134.774.420
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.060.029.643
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.021.085.489
|% -9,98
|
|BJKAS
|6,04
|832.810.097
|% 2,55
|
|SISE
|6,93
|790.253.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|415.847.756
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.368.571
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.134.774.420
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,04
|832.810.097
|% 2,55
|
|SISE
|6,93
|790.253.970
|% -10,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9519
|7,9631
|% 10,40
|
|Euro
|9,4973
|9,5706
|% 11,41
|
|Sterlin
|10,9271
|10,9819
|% 9,56
|
|Frank
|8,5332
|8,5846
|% 10,37
|
|Riyal
|2,1057
|2,1163
|% 9,83
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|37,64
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,46
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,37
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK