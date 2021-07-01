***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 14:05
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş.'nin (Batı Hattı) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde
Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında
yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945422
BIST
13:551.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:558,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:5510,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:55495,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 495,98
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:55
|PKENT
|2.844,20
|4.589.881
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.775
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.876.843
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.300.825
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,09
|44.239.060
|% 9,00
|
|KUTPO
|51,85
|1.855.297
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,33
|517.620.039
|% 0,36
|
|THYAO
|13,41
|402.932.957
|% 0,30
|
|SASA
|27,44
|273.826.406
|% 0,96
|
|ERBOS
|133,80
|243.924.145
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,18
|204.329.226
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|184.353.218
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|204.329.226
|% 0,93
|
|GARAN
|8,33
|517.620.039
|% 0,36
|
|PEKGY
|1,09
|44.239.060
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.366.386
|% 0,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6930
|8,6984
|% -0,01
|
|Euro
|10,3367
|10,3422
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,59
|
|Frank
|9,3489
|9,4053
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,12
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|1,35
|