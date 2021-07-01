***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 14:06
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eksun Gıda) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde
Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında
yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945423
BIST
17:231.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:238,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:2310,3121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0148
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:23495,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 495,45
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VERTU
|23,10
|53.444.933
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.244.997
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.743.449
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.861.698
|% 9,99
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.087.550
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|OZRDN
|9,60
|5.375.946
|% -7,34
|
|KOZAL
|117,50
|357.464.559
|% 0,34
|
|TAVHL
|25,04
|278.084.109
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,18
|268.078.415
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|253.247.415
|% 1,07
|
|BERA
|13,21
|230.861.698
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,89
|253.247.415
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|268.078.415
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,10
|76.244.997
|% 10,00
|
|HALKB
|5,06
|197.771.387
|% 0,20
|
|MRGYO
|1,08
|29.574.605
|% 1,89
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6635
|8,6675
|% -0,36
|
|Euro
|10,2856
|10,3121
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9220
|11,9818
|% -0,63
|
|Frank
|9,3359
|9,3921
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,31
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,80
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|1,31
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:33RALYH
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 985 adet işlem
-
17:32TAVHL
Yüzde 5.73 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 307, 596 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.70 ) 1, 208
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, GEDIK, KGYO, BERA, PEKGY, VERTU, DARDL, SAYAS, PKENT
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, EUKYO, KUTPO