***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 17:31
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TVF İFM Gayrimenkul ve Yönetim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında eser sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212526
BIST
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18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0685
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0316
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.807,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2972
|28,3081
|% 0,24
|
|Euro
|29,9592
|29,9827
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,2806
|34,4526
|% -0,02
|
|Frank
|31,0050
|31,1917
|% -0,64
|
|Riyal
|7,5205
|7,5582
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-10,45
|
|Altın Gr.
|1.805
|1.806
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.901
|11.984
|-82,00
|
|Yarım
|5.969
|6.017
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.975
|3.008
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,77
|20,79
|-0,41
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında