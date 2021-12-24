Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.12.2021 15:04
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVKA2317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 8

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
2 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022
3 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
4 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
5 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
6 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
7 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023
8 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986016


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:301.871
Değişim :  3,64% |  65,79
Açılış :  1.821  
Önceki Kapanış :  1.805  
En Yüksek
1.879 En Düşük
1.809
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TOASO 71,55 265.664.974 % 9,99  
RAYSG 13,55 2.310.040 % 9,98  
SOKM 13,02 143.385.062 % 9,97  
TACTR 33,32 1.459.949 % 9,97  
BAGFS 15,80 8.519.431 % 9,95  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Dolar 11,5963 11,6907 % 3,55  
Euro 13,1426 13,4095 % 4,50  
Sterlin 15,5586 15,6367 % 3,00  
Frank 12,6091 12,6851 % 2,92  
Riyal 3,0882 3,1037 % 3,03  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -3,28  
Altın Gr. 679 679 22,45  
Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,94 23,00 0,07  
Gümüş Gr. 8,62 8,65 0,33  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
Seans Raporu 17:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru