***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.12.2023Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKA2317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.03.2022 24.03.2022 25.03.20222 24.06.2022 23.06.2022 24.06.20223 23.09.2022 22.09.2022 23.09.20224 23.12.2022 22.12.2022 23.12.20225 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20236 23.06.2023 22.06.2023 23.06.20237 22.09.2023 21.09.2023 22.09.20238 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986016BIST