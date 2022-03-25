***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
25.03.2022 15:43
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEMVKA2317 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVKA2317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 32.909.579,95 Evet
2 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022
3 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
4 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
5 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
6 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
7 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023
8 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013016
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