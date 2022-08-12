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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

12.08.2022 15:31
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.11.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 168
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,67397
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK12354
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 6,67397
2 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 6,67397
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A- 07.09.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A- 07.09.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055005


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Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76  
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