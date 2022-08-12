***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.11.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.01.2023Vade (Gün Sayısı) 168Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,67397Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 29Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK12354Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 6,673972 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 6,67397Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A- 07.09.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A- 07.09.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055005BIST