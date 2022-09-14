***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Yeşil Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Ekovar Çevre Grup Geri Dön. Atık Depolama İnşaat Taahüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Ekovar Çevre Grup Geri Dön. Atık Depolama İnşaat Taahüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiyeİhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? EvetTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.03.2023Vade (Gün Sayısı) 177Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 13,09315Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 27Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK32329Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023 13,09315Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023 13,09315* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-BBB+ 21.04.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-BBB+ 21.04.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063153BIST