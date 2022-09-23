***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVKA2317 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.Kaynak Kuruluş TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.12.2023Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,48493Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKA2317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 23.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 24.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 5,48493 32.909.579,95 Evet2 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 5,48493 32.909.579,92 Evet3 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 5,48493 32.909.579,92 Evet4 23.12.2022 22.12.2022 23.12.20225 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20236 23.06.2023 22.06.2023 23.06.20237 22.09.2023 21.09.2023 22.09.20238 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064908BIST