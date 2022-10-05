***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.Kaynak Kuruluş TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.01.2024Vade (Gün Sayısı) 455Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK12412Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 04.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.01.2023 03.01.2023 04.01.2023 6,232882 05.04.2023 04.04.2023 05.04.2023 6,232883 05.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 623.2884 04.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 6,232885 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 6,23288Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067490BIST