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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

05.10.2022 16:44
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.12.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.
Kaynak Kuruluş TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.01.2024
Vade (Gün Sayısı) 455
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK12412
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.01.2023 03.01.2023 04.01.2023 6,23288
2 05.04.2023 04.04.2023 05.04.2023 6,23288
3 05.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 623.288
4 04.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 6,23288
5 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 6,23288
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) 01.11.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067490


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Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,51  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 -0,33  
B. Petrol 98,33 98,33 3,91  
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