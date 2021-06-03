***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBULİnternet Adresi www.emlakvks.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@emlakvks.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 25.03.2021 25.03.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 50000 TRY 100Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilNİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilNECİP DÜZENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939845BIST