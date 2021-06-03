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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2021 14:39



***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBUL
İnternet Adresi www.emlakvks.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@emlakvks.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 25.03.2021 25.03.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 50000 TRY 100

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
NİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
NECİP DÜZENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939845


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Altın Gr. 526 526 2,35  
Cumhuriyet 3.475 3.527 4,00  
Tam 3.458 3.545 2,59  
Yarım 1.671 1.715 1,26  
Çeyrek 838 857 0,63  
Gümüş.Ons 27,76 27,79 0,34  
Gümüş Gr. 7,72 7,73 0,05  
B. Petrol 72,11 72,11 0,80  
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