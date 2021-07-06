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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2021 17:08



***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esma Karabulut +90(216)2752531 esma.karabulut@emlakkatilim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 207720, 307497, 602910




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946972


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BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 136.365.223 % 10,00  
EDATA 7,26 19.129.664 % 10,00  
SELVA 6,49 19.193.699 % 10,00  
DARDL 15,63 33.197.829 % 9,99  
TKURU 239,10 7.909.796 % 9,98  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 8,6684 8,6723 % 0,09  
Euro 10,2621 10,2719 % -0,20  
Sterlin 11,9485 12,0084 % -0,13  
Frank 9,3440 9,4003 % -0,16  
Riyal 2,3029 2,3145 % -0,05  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 20,39  
Altın Gr. 504 504 5,01  
Cumhuriyet 3.335 3.385 33,00  
Tam 3.320 3.405 33,92  
Yarım 1.604 1.647 16,41  
Çeyrek 805 824 8,21  
Gümüş.Ons 26,47 26,50 0,01  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,01  
B. Petrol 76,04 76,04 -1,12  
Seans Raporu 17:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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