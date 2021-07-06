***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2021 17:08
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esma Karabulut +90(216)2752531 esma.karabulut@emlakkatilim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 207720, 307497, 602910
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946972
BIST
17:081.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.385
17:088,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
17:0810,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0210
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:08504,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,10
|Açılış
|: 504,37
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GWIND
|3,74
|136.365.223
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.129.664
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|33.197.829
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,10
|7.840.707
|% -6,85
|
|GARAN
|8,66
|1.359.417.664
|% 0,23
|
|THYAO
|13,98
|644.739.663
|% -0,99
|
|KOZAL
|110,80
|433.505.449
|% -0,54
|
|EREGL
|18,12
|428.707.786
|% -0,55
|
|AKBNK
|5,41
|418.185.433
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,22
|391.627.360
|% -0,45
|
|GARAN
|8,66
|1.359.417.664
|% 0,23
|
|TSKB
|1,29
|106.201.768
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|158.993.192
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|106.186.281
|% 3,10
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6723
|% 0,09
|
|Euro
|10,2621
|10,2719
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% -0,13
|
|Frank
|9,3440
|9,4003
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|20,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.320
|3.405
|33,92
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|16,41
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-1,12
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, SASA, HALKB
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, KRDMD, GARAN
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.40 ) 1, 225
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, TKURU, GWIND, DARDL, SELVA, EDIP
-
17:19
RYGYO, EDATA, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında