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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 11:53
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
NİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010237


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MEPET 2,54 22.817.741 % 9,96  
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Altın Gr. 930 930 -10,86  
Cumhuriyet 6.162 6.255 -12,00  
Tam 6.130 6.285 -44,95  
Yarım 2.963 3.040 -21,75  
Çeyrek 1.486 1.520 -10,87  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 -0,62  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,32  
B. Petrol 108 108 -4,29  
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