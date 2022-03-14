***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 11:53
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
NİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010237
BIST
14:072.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,78
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
14:0714,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:0716,2214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0835
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:07931,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,37
|Açılış
|: 931,96
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:05
|RAYSG
|11,78
|933.955
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.429.216
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.817.741
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.361.448
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.859.685
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|154.176.269
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.672.382
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,55
|17.642.410
|% -8,44
|
|EUYO
|3,14
|1.773.840
|% -6,82
|
|THYAO
|26,84
|2.010.841.329
|% 1,59
|
|FROTO
|264,60
|940.494.966
|% 8,49
|
|GARAN
|11,85
|879.843.948
|% 0,68
|
|KRDMD
|15,03
|804.851.279
|% 0,60
|
|EREGL
|34,34
|800.480.916
|% 1,06
|
|YKBNK
|3,78
|437.402.462
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,25
|323.300.599
|% 1,88
|
|ADESE
|0,73
|67.879.655
|% 7,35
|
|PETKM
|8,32
|740.953.930
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,13
|93.181.025
|% 3,67
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7540
|14,7589
|% -0,04
|
|Euro
|16,1900
|16,2214
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1718
|19,2679
|% -0,09
|
|Frank
|15,7032
|15,7978
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% -0,13
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|-20,13
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-10,86
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.130
|6.285
|-44,95
|
|Yarım
|2.963
|3.040
|-21,75
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-10,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,29
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866