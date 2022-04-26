***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 10:59
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
NİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
SİNAN RENÇBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023718
BIST
13:542.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5414,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5415,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0231
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:54906,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,26
|Açılış
|: 906,20
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.873.353
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.071.285
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.865.672
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.535.703
|% -6,24
|
|MERIT
|38,48
|21.577.710
|% -3,80
|
|THYAO
|40,22
|4.042.853.800
|% 1,57
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|TUPRS
|251,90
|1.010.969.648
|% -2,89
|
|SISE
|17,80
|965.237.269
|% -0,73
|
|EREGL
|34,56
|935.813.308
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|643.503.184
|% -0,72
|
|ODAS
|2,47
|367.866.854
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,11
|647.794.640
|% -0,39
|
|TSKB
|1,95
|230.787.847
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,65
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,52
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,99
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,02
|