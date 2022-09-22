***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 15:14
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLKER SIRTKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.09.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
NİHAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Bağımsız Üye Değil
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni Bağımsız Üye Değil
ZEHRA ZEYNEP GÜMRÜKÇÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.09.2022 İcrada Görevli Değil Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064676
BIST
15:343.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 54,78
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:3418,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:3418,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1653
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:34989,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,13
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KMPUR
|49,72
|116.451.817
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.529.331
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.529.915
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.271.194
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.762.441
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.903.661
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.390.622
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.172.121
|% -9,78
|
|THYAO
|71,35
|3.091.174.927
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,03
|2.598.449.729
|% 3,33
|
|SISE
|27,56
|2.195.762.870
|% 2,61
|
|YKBNK
|7,21
|1.862.179.078
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,74
|1.841.153.569
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,03
|2.598.449.729
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,21
|1.862.179.078
|% 3,15
|
|ZOREN
|4,24
|990.473.933
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|1.635.449.444
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,74
|1.841.153.569
|% 1,91
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3515
|18,3572
|% 0,16
|
|Euro
|18,1784
|18,1943
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,7310
|20,8350
|% 0,66
|
|Frank
|18,6909
|18,8035
|% -1,06
|
|Riyal
|4,8652
|4,8896
|% 0,17
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|1,49
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.678
|6.762
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|1,23
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49BARMA
Yüzde 8.65 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 231 adet işlem
-
15:48OYYAT
Yüzde 6.97 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 472, 907 adet işlem
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TKFEN, KOZAL
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, KRDMD, GUBRF
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 03 artarak (% 1.98 ) 2, 933