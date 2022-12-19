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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.12.2022 16:32
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLKER SIRTKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.09.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 16.11.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Bağımsız Üye Değil
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni Bağımsız Üye Değil
ZEHRA ZEYNEP GÜMRÜKÇÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.09.2022 İcrada Görevli Değil Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088442


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Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.248 7.296 38,00  
Yarım 3.510 3.567 19,00  
Çeyrek 1.760 1.783 9,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,02  
Gümüş Gr. 13,92 13,93 0,01  
B. Petrol 80,62 80,62 1,58  
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