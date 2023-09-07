***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2023 17:17
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ONUR GÖK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 07.09.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ALİ KEMAL KÜÇÜKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 16.11.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Bağımsız Üye Değil
MURAT YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2022 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni Bağımsız Üye Değil
ÖNDER ÖZAKYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.09.2023 İcrada Görevli Değil Gider ve Ödemeler Yönetmeni Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192718
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En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MAGEN
|57,20
|108.809.179
|% 10,00
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|ULAS
|22,44
|28.896.850
|% 10,00
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|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
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|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
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|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
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|TATEN
|76,50
|429.562.736
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.677.240
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|358.477.393
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|768.583.676
|% -9,98
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|ISKPL
|11,02
|85.534.649
|% -9,97
|
|EREGL
|48,06
|8.702.506.164
|% 3,44
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|ISCTR
|24,02
|6.460.944.476
|% -2,20
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|EKGYO
|9,66
|6.174.699.736
|% 4,55
|
|ASELS
|42,06
|5.662.505.072
|% 2,14
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|THYAO
|243,70
|4.902.480.136
|% -0,53
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|EKGYO
|9,66
|6.174.699.736
|% 4,55
|
|ISCTR
|24,02
|6.460.944.476
|% -2,20
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|PETKM
|21,24
|4.674.614.649
|% 4,02
|
|YKBNK
|17,01
|3.564.179.275
|% 0,71
|
|ZOREN
|4,86
|1.013.354.355
|% 0,62
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,8297
|26,8361
|% 0,07
|
|Euro
|28,7572
|28,7825
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3246
|33,4918
|% -0,32
|
|Frank
|29,9125
|30,0927
|% -0,19
|
|Riyal
|7,1318
|7,1676
|% 0,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,02
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.992
|11.081
|-30,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,17
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|B. Petrol
|90,49
|90,49
|-0,11
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