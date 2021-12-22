***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.12.2021 21:21
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Eser Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih ve 64/1792 sayılı kararı ile onaylandığı 13.12.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Eser Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 1.500.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.12.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985574
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|% 315,18
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|ASUZU
|29,50
|61.649.232
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|KRDMA
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|SNGYO
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|59.619.374
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|YESIL
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|18.488.430
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|ITTFH
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|KLGYO
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|11.426.140
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|3.290.474.819
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|25,44
|3.081.011.349
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|YKBNK
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|Satış
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|Frank
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|
|Riyal
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|Satış
|%
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|1.807
|1,76
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|Altın Gr.
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|699
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|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
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|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
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|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
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|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
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|Gümüş.Ons
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|22,89
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|Gümüş Gr.
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Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem