***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.08.2022 17:14
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 300.000.000-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1606 sayılı kararı ile onaylandığı 04.11.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053007
BIST
17:152.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 48,48
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1517,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1518,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0936
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:151.030,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.030,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.023
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|117.632.517
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.135.755
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.017.418
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|214.607.054
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|250.818.281
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|28.058.132
|% -9,60
|
|THYAO
|58,85
|4.379.784.602
|% 1,12
|
|EKGYO
|3,46
|2.408.494.465
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.933.542.623
|% 3,63
|
|SISE
|24,00
|1.688.324.449
|% 2,56
|
|SASA
|52,05
|1.681.461.548
|% 4,52
|
|EKGYO
|3,46
|2.408.494.465
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,31
|889.257.467
|% 4,52
|
|TSKB
|3,23
|1.174.271.672
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,20
|1.309.548.261
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,22
|756.049.268
|% 2,43
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9428
|17,9510
|% 0,22
|
|Euro
|18,3210
|18,3349
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6943
|21,8031
|% 0,64
|
|Frank
|18,7551
|18,8680
|% 1,12
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|0,15
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30ALKA
Yüzde 6.06 oranında artışla 43.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 304 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, SASA
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 67 artarak (% 2.00 ) 2, 477
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, IHAAS, DMSAS, NUHCM, GARFA, YBTAS, CANTE, NETAS, DAPGM, ORMA
-
17:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, HUNER, SNGYO