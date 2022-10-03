***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.10.2022 16:16
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Eser Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih ve 64/1792 sayılı kararı ile onaylandığı 13.12.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Eser Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 500.000.000 TL ve bir adet 400.000.000 TL nominal tutarlarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066768
BIST
16:013.291
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 111,19
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:0118,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:0118,2035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:01994,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,50
|Açılış
|: 994,72
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
996,63
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:01
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.937.791
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|609.078.632
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.176.414
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.761.202
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.678
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.419.349
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|26.446.207
|% -7,04
|
|THYAO
|75,05
|4.736.566.560
|% 6,30
|
|SASA
|70,90
|2.591.300.041
|% 3,96
|
|TUPRS
|313,90
|1.749.525.905
|% 8,39
|
|YKBNK
|7,40
|1.527.541.634
|% 4,67
|
|ASELS
|30,08
|1.376.320.485
|% 2,66
|
|EKGYO
|3,98
|1.327.323.961
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,40
|1.527.541.634
|% 4,67
|
|ODAS
|6,62
|968.431.675
|% 4,42
|
|ISCTR
|7,87
|904.842.568
|% 4,65
|
|AKBNK
|11,81
|1.330.913.548
|% 4,61
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5631
|18,5694
|% 0,37
|
|Euro
|18,1819
|18,2035
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7722
|20,8764
|% 0,82
|
|Frank
|18,7010
|18,8137
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,26
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,17
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,82
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|35,00
|
|Tam
|6.701
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.260
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,72
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,36
|
|B. Petrol
|88,80
|88,80
|3,66
|
Seans Raporu
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