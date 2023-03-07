***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.03.2023 17:30
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak yeşil kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 12/256 sayılı kararı ile onaylandığı 06.03.2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.(EKOVAR)'ın "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 50.000.000 TL nominal tutarında yeşil kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.03.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121129
BIST
18:055.382
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|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
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En Düşük
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18:0518,9243
En Yüksek
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|: 0,15%
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|Açılış
|: 19,1100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,8123
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
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1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
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|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
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|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
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|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9183
|18,9243
|% 0,15
|
|Euro
|19,9713
|19,9766
|% -0,97
|
|Sterlin
|22,3310
|22,4430
|% -1,38
|
|Frank
|20,0184
|20,1390
|% -0,88
|
|Riyal
|5,0263
|5,0515
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,83
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-17,63
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.514
|7.587
|-92,00
|
|Yarım
|3.671
|3.713
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.856
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
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|B. Petrol
|83,12
|83,12
|-3,06
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Seans Raporu
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Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
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17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
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17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem