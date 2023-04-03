***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.04.2023 17:01
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak yeşil kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 12/256 sayılı kararı ile onaylandığı 06.03.2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.(EKOVAR)'ın "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 50.000.000 TL nominal tutarında yeşil kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.03.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131214
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
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|Önceki Kapanış
|: 4.813
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4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 19,5400
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|Önceki Kapanış
|: 19,4420
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En Düşük
19,1658
18:0520,9457
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
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BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|95,15
|1.733.027.004
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.043
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.024.773
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|123.371.260
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.131.615
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|97.912.457
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|74.412.628
|% -9,90
|
|DERIM
|9,64
|61.534.034
|% -9,82
|
|TUPRS
|559,80
|3.257.144.646
|% 5,60
|
|THYAO
|120,60
|3.105.910.940
|% 1,77
|
|EREGL
|35,24
|2.742.080.971
|% -0,45
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,65
|810.239.997
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,20
|991.433.857
|% 0,16
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|YKBNK
|9,69
|1.276.751.219
|% 1,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1971
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9286
|20,9383
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7446
|23,8637
|% 0,71
|
|Frank
|20,9389
|21,0650
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1038
|5,1294
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|10,68
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.297
|8.396
|78,00
|
|Yarım
|4.068
|4.108
|38,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.054
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|0,00
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|4,99
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Seans Raporu
17:43
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17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
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17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
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17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PETKM