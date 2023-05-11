***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.05.2023 13:50
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTNET A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2023 tarih ve 12/257 sayılı kararı ile onaylandığı 06/03/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, TTNET A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.05.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150406
BIST
14:144.735
En Yüksek
|Değişim
|: 5,36%
|| 240,74
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1419,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1421,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0325
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:141.279,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.279,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:14
|HALKB
|11,33
|453.076.087
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.113.718
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.207.530
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|831.235.350
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|KCHOL
|96,10
|2.824.640.995
|% 9,39
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|THYAO
|131,90
|2.327.675.260
|% 4,02
|
|SISE
|38,58
|1.801.949.372
|% 5,01
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|SKBNK
|2,38
|261.375.856
|% 6,25
|
|AKBNK
|18,08
|1.712.553.881
|% 7,56
|
|EKGYO
|5,62
|532.841.692
|% 3,12
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5434
|19,5590
|% 0,10
|
|Euro
|21,4068
|21,4118
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5611
|24,6843
|% -0,09
|
|Frank
|21,7880
|21,9193
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1990
|5,2251
|% 0,13
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|1,29
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|0,91
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.295
|9.551
|2,68
|
|Yarım
|4.593
|4.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.359
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,29
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,40
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem
-
14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN