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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.10.2023 17:42
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Replease A.Ş.) kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak,  yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1209 sayılı kararı ile onaylandığı 02.10.2023 tarihinde duyurulmuştur.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 50.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207243


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