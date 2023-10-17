***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.10.2023 17:42
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Replease A.Ş.) kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 150.000.000-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1209 sayılı kararı ile onaylandığı 02.10.2023 tarihinde duyurulmuştur.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 50.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207243
BIST
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18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1142
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1157
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
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29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.724,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9027
|27,9344
|% 0,36
|
|Euro
|29,5147
|29,5561
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8904
|34,0603
|% 0,05
|
|Frank
|30,8646
|31,0505
|% 0,31
|
|Riyal
|7,4189
|7,4561
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,25
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.647
|11.749
|41,00
|
|Yarım
|5.841
|5.897
|20,00
|
|Çeyrek
|2.912
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|0,29
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem