***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
06.07.2021 17:08
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2021 - 30.06.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946973
BIST
17:281.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:288,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:2810,2881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:28505,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,84
|Açılış
|: 505,11
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,40
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:28
|EDATA
|7,26
|19.141.121
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.418.731
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.202.700
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,86
|30.885.054
|% 9,99
|
|DARDL
|15,63
|38.837.880
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,05
|8.090.759
|% -7,24
|
|GARAN
|8,65
|1.411.422.845
|% 0,12
|
|THYAO
|13,99
|687.758.097
|% -0,92
|
|EREGL
|18,07
|454.583.956
|% -0,82
|
|KOZAL
|110,80
|448.340.754
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,22
|446.147.145
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|446.147.145
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.411.422.845
|% 0,12
|
|PEKGY
|1,35
|117.381.967
|% 4,65
|
|TSKB
|1,28
|114.132.508
|% -0,78
|
|ODAS
|1,92
|159.931.793
|% 1,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6861
|8,6898
|% 0,29
|
|Euro
|10,2808
|10,2881
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9512
|12,0112
|% -0,11
|
|Frank
|9,3548
|9,4111
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% 0,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,76
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-1,63
|