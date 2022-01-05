***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.01.2022 16:09
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10.2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988992
BIST
17:562.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 40,99
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
17:5613,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1710
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
17:5615,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2505
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
17:56796,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 14,13
|Açılış
|: 797,30
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SEKUR
|18,26
|34.750.075
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.497.712
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.275.534
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.352.320
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.068.767
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.128.678
|% -9,91
|
|KLKIM
|17,65
|79.630.582
|% -7,98
|
|RALYH
|11,82
|40.265.950
|% -7,51
|
|BUCIM
|3,84
|52.314.449
|% -6,57
|
|THYAO
|24,00
|2.865.952.618
|% 5,26
|
|EREGL
|30,94
|2.479.669.820
|% 2,38
|
|GARAN
|11,46
|1.710.053.916
|% 0,26
|
|PETKM
|8,79
|1.578.530.970
|% 7,33
|
|SISE
|14,45
|1.278.386.517
|% 1,33
|
|PETKM
|8,79
|1.578.530.970
|% 7,33
|
|YKBNK
|3,49
|583.862.743
|% 1,75
|
|GARAN
|11,46
|1.710.053.916
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,28
|324.389.490
|% 0,88
|
|THYAO
|24,00
|2.865.952.618
|% 5,26
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5505
|13,5785
|% 1,28
|
|Euro
|15,3742
|15,4023
|% 1,65
|
|Sterlin
|18,3098
|18,4017
|% 1,27
|
|Frank
|14,7497
|14,8386
|% 1,23
|
|Riyal
|3,5967
|3,6147
|% 1,07
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|10,59
|
|Altın Gr.
|797
|797
|14,31
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,17
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,25
|
Seans Raporu
17:56
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17:59KLMSN
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17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
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17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
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17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198