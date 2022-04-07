***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.04.2022 17:00
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017174
BIST
16:492.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:4914,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0424
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:4916,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:49915,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,98
|Açılış
|: 915,36
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLKIM
|20,50
|138.009.193
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|47.025.851
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.696.011
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.186.238
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|29.960.867
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|71.593.756
|% -4,72
|
|EDATA
|20,24
|21.025.710
|% -4,26
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,58
|2.030.545.544
|% 1,37
|
|THYAO
|34,92
|1.834.249.323
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,78
|1.727.083.974
|% 2,00
|
|ASELS
|26,14
|1.602.296.563
|% 2,35
|
|SISE
|16,71
|1.565.746.489
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,31
|1.508.281.068
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|597.524.673
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|1.387.399.467
|% 3,64
|
|GARAN
|12,58
|2.030.545.544
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,57
|321.337.275
|% 0,78
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7436
|14,7483
|% 0,29
|
|Euro
|16,0821
|16,0959
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2296
|19,3260
|% 0,32
|
|Frank
|15,7460
|15,8408
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9190
|3,9386
|% 0,23
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,26
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-4,33
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-2,09
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,87
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Seans Raporu
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