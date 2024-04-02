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***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

02.04.2024 16:58
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

01.01.2024 - 31.03.2024 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265769


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BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 4,51 308.085.011 % 10,00  
TDGYO 12,10 65.198.672 % 10,00  
FMIZP 371,25 105.250.781 % 10,00  
KARTN 154,00 41.513.188 % 10,00  
BRMEN 6,93 1.486.445 % 10,00  
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16:56 Alış Satış %  
Dolar 32,0690 32,0970 % -0,25  
Euro 34,5623 34,6218 % -0,16  
Sterlin 40,5035 40,7066 % 0,31  
Frank 35,5759 35,7542 % 0,01  
Riyal 8,5970 8,6401 % 0,23  
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16:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,47 25,51 % 0,66  
Platin 924,68 925,94 % 0,66  
Paladyum 1.003,26 1.007,40 % 0,66  
Brent Pet. 88,38 88,38 % 0,66  
Altın Ons 2.264,57 2.265,00 % 0,66  
Seans Raporu 16:56
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