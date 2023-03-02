***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKOVAR)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluş olarak yer aldığı, şirketimizce 14/09/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEMVK32329 ISIN kodlu, 50.000.000 TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası'na ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119159BIST