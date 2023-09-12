***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
12.09.2023 14:29
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKOVAR)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluş olarak yer aldığı, şirketimizce 05/04/2023 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEMVK92331 ISIN kodlu, 50.000.000 TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası'na ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194139
BIST
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16:378.248
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 101,20
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.252
16:3726,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3728,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0598
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:371.653,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,9187
|% 0,20
|
|Euro
|28,8321
|28,8413
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,4513
|33,6191
|% -0,14
|
|Frank
|30,0129
|30,1937
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1495
|7,1854
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-13,08
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-10,55
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.017
|11.097
|-56,00
|
|Yarım
|5.526
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|1,10
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 849, 603 adet işlem
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16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de