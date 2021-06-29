***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.06.2021 16:39
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş.'nin (Batı Hattı) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944845
BIST
17:541.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:548,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:5410,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:54492,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,29
|Açılış
|: 492,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ARMDA
|45,14
|4.913.026
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.726.962
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.633.568
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.001.452
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.796.577
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|38.985.143
|% -9,30
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|1.132.244.982
|% -3,54
|
|GARAN
|8,24
|987.189.009
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,92
|553.880.350
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,00
|512.400.349
|% 0,26
|
|KRDMD
|6,77
|495.868.369
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,92
|553.880.350
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|320.379.461
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|987.189.009
|% 0,73
|
|TSKB
|1,27
|150.157.751
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|114.247.740
|% 1,01
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7273
|8,7333
|% 0,58
|
|Euro
|10,3940
|10,4006
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0403
|12,1006
|% 0,12
|
|Frank
|9,4355
|9,4924
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3212
|2,3328
|% 0,49
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,44
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,36
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem