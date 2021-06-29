***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.06.2021 16:40
***EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eksun Gıda) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944846
BIST
16:361.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,79
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:368,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,7100
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8,7477
En Düşük
8,6689
16:3610,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,3700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3800
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10,4269
En Düşük
10,3391
16:36493,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,44
|Açılış
|: 493,43
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|NIBAS
|12,99
|7.524.019
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.446.036
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.473.394
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|93.615.468
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.483.099
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|36.034.137
|% -9,30
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,43
|1.005.705.093
|% -3,10
|
|GARAN
|8,16
|782.753.640
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,91
|504.190.557
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,75
|415.793.505
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,60
|370.997.017
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,91
|504.190.557
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,16
|277.302.076
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|107.759.344
|% -1,01
|
|GARAN
|8,16
|782.753.640
|% -0,24
|
|TSKB
|1,26
|111.533.799
|% -0,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7265
|8,7296
|% 0,53
|
|Euro
|10,3829
|10,3893
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0441
|12,1045
|% 0,15
|
|Frank
|9,4375
|9,4943
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3215
|2,3332
|% 0,50
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-21,54
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.269
|3.318
|-38,00
|
|Tam
|3.249
|3.334
|-39,84
|
|Yarım
|1.570
|1.613
|-19,27
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|