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***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

11.02.2022 16:13
***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [GARFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Garanti Filo) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 600.000.000 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 10/02/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001094


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