***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
21.12.2022 11:19
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GARFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Garanti Filo) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 14.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 15/12/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088923
BIST
11:515.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 15,46
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.432
11:5118,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:5119,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:511.090,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.090,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:51
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|BOBET
|17,10
|350.989.540
|% 9,97
|
|PLTUR
|16,11
|6.312.993
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,40
|6.453.995
|% -5,52
|
|SANEL
|16,16
|2.803.487
|% -4,66
|
|RYSAS
|23,90
|34.717.921
|% -4,40
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,10
|3.002.538.159
|% -1,23
|
|VAKBN
|12,81
|2.436.040.379
|% 0,95
|
|SAHOL
|42,96
|2.406.452.024
|% 3,72
|
|ISCTR
|13,07
|2.248.060.801
|% 0,85
|
|YKBNK
|12,35
|2.160.612.287
|% 0,82
|
|EKGYO
|8,15
|1.564.443.621
|% -0,49
|
|VAKBN
|12,81
|2.436.040.379
|% 0,95
|
|ADESE
|2,10
|392.777.437
|% -2,33
|
|YKBNK
|12,35
|2.160.612.287
|% 0,82
|
|SKBNK
|3,24
|527.860.457
|% 0,93
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6592
|18,6739
|% 0,12
|
|Euro
|19,8327
|19,8499
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6140
|22,7274
|% -0,11
|
|Frank
|20,0845
|20,2055
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9491
|4,9739
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.337
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.564
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,00
|80,00
|0,01
|
Seans Raporu
11:51
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12:06MRGYO
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 614, 362 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 79 artarak (% 0.48 ) 5, 878
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, VAKBN, ADESE
-
12:03XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 44, 361.00 milyon TL de
-
12:03GLRYH
Yüzde 6.35 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 874 adet işlem