***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2021 14:49
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFL
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Garanti Filo) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 600.000.000 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984658
BIST
17:511.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,54%
|| -85,96
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5112,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1200
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5114,1015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1074
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:51720,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 720,19
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BURCE
|33,98
|32.756.094
|% 699,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.122.612
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,48
|56.876.559
|% 294,12
|
|KRDMA
|7,98
|101.877.539
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,16
|52.127.505
|% 249,58
|
|YESIL
|1,86
|17.748.030
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,27
|11.909.007
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.086.275
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|16.844.608
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,49
|10.719.452
|% -22,35
|
|GARAN
|11,97
|4.691.661.284
|% 5,18
|
|SISE
|13,28
|3.287.412.544
|% -9,97
|
|EREGL
|25,56
|3.043.260.463
|% -9,55
|
|THYAO
|19,15
|2.317.545.811
|% -3,91
|
|YKBNK
|3,47
|2.154.195.449
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.154.195.449
|% 3,27
|
|GARAN
|11,97
|4.691.661.284
|% 5,18
|
|TSKB
|1,48
|406.328.965
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,16
|606.845.753
|% -0,92
|
|SISE
|13,28
|3.287.412.544
|% -9,97
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4465
|12,4667
|% -0,78
|
|Euro
|14,0733
|14,1413
|% -0,48
|
|Sterlin
|16,5752
|16,6583
|% 0,03
|
|Frank
|13,4732
|13,5544
|% -0,23
|
|Riyal
|3,3122
|3,3288
|% -0,42
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,55
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,03
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,17
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem