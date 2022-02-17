***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GARFLYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 13.04.2023Vade (Gün Sayısı) 420Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK42310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 5Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.05.2022 11.05.2022 12.05.20222 04.08.2022 03.08.2022 04.08.20223 27.10.2022 26.10.2022 27.10.20224 19.01.2023 18.01.2023 19.01.20235 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002381BIST