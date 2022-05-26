***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.05.2022 16:20
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEMVK22411 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.02.2024
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 21,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK22411
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 5,31041 2.655.205 Evet
2 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022
3 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022
4 23.02.2023 22.02.2023 23.02.2023
5 25.05.2023 24.05.2023 25.05.2023
6 24.08.2023 23.08.2023 24.08.2023
7 23.11.2023 22.11.2023 23.11.2023
8 22.02.2024 21.02.2024 22.02.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.02.2024 21.02.2024 22.02.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032721
BIST