Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.07.2022 14:16
***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEMVK72317 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFL
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 452
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 5

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 5,54795 3.883.565 Evet
2 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
3 10.01.2023 09.01.2023 10.01.2023
4 11.04.2023 10.04.2023 11.04.2023
5 11.07.2023 10.07.2023 11.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.07.2023 10.07.2023 11.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045347


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.382
Değişim :  -1,06% |  -25,64
Açılış :  2.407  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.421 En Düşük
2.375
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4554 17,4759 % 0,30  
Euro 17,5136 17,5521 % -0,08  
Sterlin 20,5948 20,6980 % -0,17  
Frank 17,7005 17,8071 % -0,02  
Riyal 4,6382 4,6614 % 0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -25,77  
Altın Gr. 960 961 -10,56  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.558 6.704 -29,00  
Yarım 3.195 3.265 -12,00  
Çeyrek 1.603 1.632 -8,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,40 -0,83  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,41  
B. Petrol 97,61 97,61 -1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru