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***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.10.2022 16:46
***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEMVKK2315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GARFL
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.02.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 553
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,05
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVKK2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 5,73425 2.867.125 Evet
2 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 5,73425 2.867.125 Evet
3 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 5,73425
4 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 5,73425
5 26.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 5,73425
6 01.11.2023 31.10.2023 01.11.2023 6,17534
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.11.2023 31.10.2023 01.11.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074352


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Tam 6.682 6.739 -29,00  
Yarım 3.256 3.296 -10,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -9,00  
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Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,01  
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