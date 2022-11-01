***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVK82324 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GARFLBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 10.02.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.08.2023Vade (Gün Sayısı) 367Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 30,80Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30,80Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK82324Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.11.2022 31.10.2022 01.11.2022 7,6789 3.839.450 Evet2 31.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 7,67893 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023 7,67894 04.08.2023 03.08.2023 04.08.2023 7,93205Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2023 03.08.2023 04.08.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 17.12.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075937BIST