***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
06.01.2023 10:12
yıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 7,51781
2 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023 7,51781
3 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 7,51781
4 02.02.2024 01.02.2024 02.02.2024 7,51781
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2024 01.02.2024 02.02.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 15.12.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ (Trk) 15.12.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094698
BIST
10:525.030
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -86,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5218,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5219,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0320
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:521.110,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.110,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:52
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.129,00
|122.819.675
|% 6,52
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|98,60
|34.215.217
|% 4,12
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,74
|19.146.769
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,62
|7.835.112
|% -9,85
|
|THYAO
|133,10
|2.796.205.315
|% -1,55
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|ASELS
|57,10
|1.532.781.202
|% -3,06
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|ENKAI
|30,16
|1.117.506.291
|% -2,84
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,08
|661.727.648
|% -3,82
|
|KRDMD
|17,30
|999.734.737
|% -3,89
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7775
|18,7954
|% 0,17
|
|Euro
|19,7784
|19,7964
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,2845
|22,3963
|% -0,02
|
|Frank
|19,9643
|20,0845
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9825
|5,0075
|% 0,11
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.545
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.654
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,12
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,14
|