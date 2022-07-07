***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.07.2022 17:24
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 600.000.000-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/178 sayılı kararı ile onaylandığı 11.02.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 50.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.07.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043214
BIST
17:332.424
En Yüksek
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|: 2.412
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KONYA
|1.090,80
|81.878.495
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|115.834.240
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.114.027
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|22.302.577
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,40
|691.286.360
|% -2,87
|
|THYAO
|49,10
|3.512.063.674
|% 1,40
|
|SISE
|21,46
|1.137.696.078
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.118.444.255
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,60
|1.069.248.738
|% -0,08
|
|SASA
|40,90
|736.547.515
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,83
|642.228.314
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|631.432.730
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|307.359.787
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|621.335.183
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|343.401.521
|% 1,80
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2277
|17,2419
|% 0,15
|
|Euro
|17,5675
|17,5911
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6331
|20,7365
|% 0,84
|
|Frank
|17,6623
|17,7687
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 0,24
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,10
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|B. Petrol
|105
|105
|4,05
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Seans Raporu
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17:48AKSUE
Yüzde 5.23 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 437 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.22 ) 2, 610
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17:47XU100
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17:46CRDFA
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17:45KRGYO
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