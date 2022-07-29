***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.07.2022 16:11
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 600.000.000-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/178 sayılı kararı ile onaylandığı 11.02.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 60.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049280
BIST
16:152.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 38,77
|Açılış
|: 2.548
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En Düşük
2.539
16:1517,9274
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|: 0,03%
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|Açılış
|: 17,8700
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
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1.019,68
En Düşük
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|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.538.486
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.863.024
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.488.514
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.007.389
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|61,00
|11.611.373
|% -6,01
|
|LIDFA
|9,24
|42.506.853
|% -6,00
|
|THYAO
|50,15
|2.257.522.927
|% 0,91
|
|FROTO
|303,00
|1.217.506.956
|% 6,32
|
|SISE
|21,58
|1.160.314.204
|% 1,60
|
|AKBNK
|8,62
|953.258.949
|% 1,29
|
|TUPRS
|265,00
|889.827.543
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,10
|676.438.545
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,69
|264.266.604
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,73
|708.166.587
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|953.258.949
|% 1,29
|
|ODAS
|3,70
|372.542.318
|% -0,54
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9274
|% 0,03
|
|Euro
|18,2105
|18,2253
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,6145
|21,7228
|% -0,73
|
|Frank
|18,6171
|18,7292
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7575
|4,7814
|% -0,05
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,51
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Seans Raporu
16:15
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16:30OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 038 adet işlem
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16:30OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 038 adet işlem
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16:29TMSN
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16:28XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 22, 726.00 milyon TL de
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16:28ICBCT
Yüzde 7.38 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 017 adet işlem