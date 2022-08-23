***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.08.2022 17:13
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GARFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 600.000.000-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/178 sayılı kararı ile onaylandığı 11.02.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 60.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057808
BIST
17:013.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 59,75
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.125
En Düşük
3.070
17:0118,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:0118,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1366
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:011.019,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.019,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.019,40
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FLAP
|6,82
|87.515.374
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|58.210.438
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.916.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|SANFM
|18,00
|22.401.401
|% -10,00
|
|ULUSE
|142,70
|30.102.040
|% -7,58
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|KGYO
|17,70
|29.419.337
|% -5,85
|
|THYAO
|67,85
|4.379.960.383
|% 0,15
|
|AKBNK
|11,29
|4.000.332.931
|% 4,93
|
|YKBNK
|6,11
|3.975.725.169
|% 5,53
|
|SISE
|25,80
|2.702.451.749
|% 1,65
|
|ASELS
|26,26
|2.658.709.196
|% 1,78
|
|YKBNK
|6,11
|3.975.725.169
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,98
|2.474.901.346
|% 2,58
|
|AKBNK
|11,29
|4.000.332.931
|% 4,93
|
|ISCTR
|8,17
|1.989.886.934
|% 9,52
|
|ALBRK
|2,23
|550.622.515
|% 6,70
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0998
|18,1119
|% 0,26
|
|Euro
|18,1011
|18,1153
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,4276
|21,5351
|% 1,21
|
|Frank
|18,7647
|18,8777
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,40
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|17,61
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,76
|
|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|35,00
|
|Tam
|6.842
|6.901
|19,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,14
|
|B. Petrol
|98,99
|98,99
|2,51
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16BJKAS
Yüzde 8.39 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 931, 239 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 3, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 55, 738.00 milyon TL de
-
17:15YYAPI
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 747, 359 adet işlem
-
17:14TMSN
Yüzde 9.93 oranında artışla 58.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 631 adet işlem
-
17:13DMSAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 631, 690 adet işlem