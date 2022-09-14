***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.09.2022 16:18
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GARFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 600.000.000-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/178 sayılı kararı ile onaylandığı 11.02.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 60.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063106
BIST
17:353.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -25,25
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:3518,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:3518,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0553
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:35999,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 999,81
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:35
|INVEO
|23,98
|224.143.333
|% 10,00
|
|ASELS
|33,00
|5.757.541.570
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.640.850
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.297.316
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|18.301.042
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.321.355.495
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|160.483.868
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.734.998
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.217.283
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,22
|7.711.304.635
|% -8,51
|
|ASELS
|33,00
|5.757.541.570
|% 10,00
|
|THYAO
|72,30
|5.194.238.970
|% 1,69
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.098.464
|% -9,96
|
|EREGL
|30,40
|2.825.189.448
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,35
|2.790.692.534
|% -9,75
|
|KRDMD
|13,22
|7.711.304.635
|% -8,51
|
|YKBNK
|7,86
|2.487.092.366
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.098.464
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|311.508.216
|% -2,72
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2376
|18,2459
|% -0,02
|
|Euro
|18,2284
|18,2487
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0245
|21,1299
|% 0,54
|
|Frank
|18,9121
|19,0260
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% -0,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,99
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,15
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|1,68
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50AGESA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 763 adet işlem
-
17:49DOHOL
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 162, 821 adet işlem
-
17:47ASUZU
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 240.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 166 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 3, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 66, 310.00 milyon TL de
-
17:44EKGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 621, 444, 766 adet işlem