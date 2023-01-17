***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.01.2023 17:03
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1804 sayılı kararı ile onaylandığı 20.12.2022 tarihinde duyurulmuştur.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 65.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102812
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0372
|Açılış
|: 20,6500
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|Önceki Kapanış
|: 20,5700
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20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.154,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.154,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|GESAN
|242,50
|635.598.811
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|ULUFA
|7,03
|7.607.899
|% -4,87
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|ASELS
|58,90
|4.924.478.498
|% 1,64
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7900
|18,7933
|% 0,04
|
|Euro
|20,2907
|20,2979
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,0009
|23,1163
|% 0,70
|
|Frank
|20,2883
|20,4105
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,24
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.833
|7.898
|-2,00
|
|Yarım
|3.817
|3.865
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,23
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
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17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA