***EMVAR* *GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.02.2023 17:19
***EMVAR******GARFL*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1804 sayılı kararı ile onaylandığı 20.12.2022 tarihinde duyurulmuştur.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 100.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.02.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114848
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
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|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
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5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8633
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 19,1350
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|Önceki Kapanış
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|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
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|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8598
|18,8638
|% 0,09
|
|Euro
|20,1128
|20,1161
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5966
|22,7100
|% 0,29
|
|Frank
|20,2761
|20,3982
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,37
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|-22,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,02
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|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-2,64
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17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
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17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem