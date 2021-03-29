***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
29.03.2021 10:57
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 1.000.000.000,-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 18/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 25/03/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesini ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921339
BIST
10:541.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:548,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1480
En Düşük
8,0015
10:549,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6186
En Düşük
9,4521
10:54449,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,47
|Açılış
|: 449,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:52
|TRILC
|50,40
|40.774.306
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.473.458
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.010.457
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.792.222
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.952.080
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|37.793.102
|% -7,69
|
|AVOD
|8,95
|113.337.204
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,01
|361.433.236
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|334.466.530
|% 1,16
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,40
|170.359.594
|% 2,39
|
|VESTL
|37,98
|167.321.707
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,01
|361.433.236
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|334.466.530
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,78
|29.647.452
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.901.754
|% 2,57
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1230
|8,1296
|% 0,61
|
|Euro
|9,5735
|9,5985
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1414
|11,1973
|% 0,28
|
|Frank
|8,6028
|8,6546
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1529
|2,1637
|% 0,22
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
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Seans Raporu
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