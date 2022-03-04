***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
04.03.2022 16:55
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Garanti Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 2.500.000.000 TL (İki Buçuk MilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 30.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 03/03/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007346
BIST
17:242.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -15,49
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2414,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1583
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2415,6319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:24893,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,41
|Açılış
|: 893,58
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AVOD
|1,44
|21.213.857
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.966.871
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.554.488
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|62.553.489
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,04
|21.859.483
|% -5,80
|
|DOCO
|1.233,30
|25.963.207
|% -5,60
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|EREGL
|34,30
|2.433.490.703
|% -2,94
|
|THYAO
|25,44
|1.734.535.991
|% -1,93
|
|ASELS
|24,42
|1.412.655.364
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,00
|1.219.883.628
|% 0,85
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|DOHOL
|2,89
|799.257.807
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|611.187.513
|% 0,00
|
|PETKM
|8,02
|1.117.933.203
|% 1,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2570
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5770
|15,6134
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8323
|18,9268
|% 0,33
|
|Frank
|15,4441
|15,5371
|% 0,93
|
|Riyal
|3,7913
|3,8103
|% 1,10
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|